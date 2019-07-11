الجيش الوطني يردي قناص حوثي قتيلاً جنوب الحديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني وبعد عملية رصد دقيقة، أمس الأربعاء، من القضاء على قناص تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة الحديدة غرب البلاد.
وقالت موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن قواته تمكنت من القضاء على قناص حوثي في الأطراف الشمالي لمديرية التحتيا جنوب المحافظة.
وبحسب الموقع، فإن القناص الحوثي كان يستهدف المواطنين الأبرياء الساكنين في الضواحي الشمالية لمدينة التحيتا.
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