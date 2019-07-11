شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح رسمي بمهام واهداف القيادة المشتركة في الساحل الغربي بقيادة طارق عفاش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدد المتحدث الرسمي بإسم قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي مهام واهداف القيادة المشتركة التي اعلن عنها يوم امس بقيادة العميد طارق صالح . وقال العميد صادق دويد ان القيادة المشتركة بالساحل الغربي قيادة عسكرية ميدانية . Advertisements واضاف ان القيادة المشتركة “حددت هدفها المتمثل بكسر سطوة الكهنوت الحوثي الجاثم على الارض اليمنية “. وأكد صادق ان القيادة المشتركة “ليست معنية بالخلافات الحزبية، او التباينات و المصالح الضيقة”. وكانت قد أصدرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن مساء امس الثلاثاء بيانًا صحفيًا أكدت فيه تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المشاركة بالقتال ضد الحوثيين في جبهة الساحل الغربي وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بقوات التحالف العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح رسمي بمهام واهداف القيادة المشتركة في الساحل الغربي بقيادة طارق عفاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.