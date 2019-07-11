شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام طارق عفاش الى الجيش اليمني..ومصادر تكشف أسماء أعضاء غرفة العمليات المشتركة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن أسماء أعضاء غرفة العمليات المشتركة في الساحل الغربي.

وأوضحت المصادر انه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة تتكون من اثناعشر عضوا وكل مقاومة قدمت عضوا يمثلها بمن فيهم العميد طارق عفاش الذي يعتبر عضوا ضمن الاعضاء الاثني عشر، تحت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وبمباركة الحكومة الشرعية.

واشارت المصادر الى أنه وبهذه الخطوة يعتبر العميد طارق انضم فعليا ضمن قوات الجيش اليمني وستبدأ عملية ترقيم جنودة ليكونوا تابعين للمنطقة العسكرية الخامسة بقيادة اللواء يحيى صلاح “.

وبينت المصادر ان أسماء أعضاء غرفة العمليات المشتركة في جبهة الساحل هم: علي الكنيني، وعمار عفاش، وحمدي شكري، و سليمان يحيى منصر، وطارق عفاش، و رائد اليافعي، وعبدالرحمن اللحجي، وخمسة ضباط تابعين للتحالف العربي.

وكانت أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، الثلاثاء، عن تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المرابطة في الساحل الغربي، وغرفة عمليات مرتبطة بقوات التحالف العربي.

وتضم القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن، ألوية العمالقة، الألوية التهامية، حراس الجمهورية.

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