شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن في ذيل قائمة أسرع إنترنت في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتاج تحميل مقطع فيديو من شبكة الانترنت يصل حجمه إلى 5 غيغابايت في اليمن إلى 30 ساعة، ليحتل اليمن بذلك المرتبة الأخيرة في العالم بسرعة الإنترنت التي تصل لـ0,38 ميغابت/ ثانية.



يحتل اليمن المرتبة الأخيرة عالميا بسرعة الإنترنت في المرتبة 207 عالميا، بحسب إحصائية نشرها موقع “cable.co” البريطاني.



وبحسب الموقع فإن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في مقدمة البلدان العربية من حيث سرعة الإنترنت، لتحتل المرتبة 67 عالميا حيث يحتاج تحميل مقطع فيديو بحجم 5 غيغابايت، إلى حوالي و10 دقائق.



بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 107 عالميا، ليستغرق تحميل مقطع فيديو بحجم 5 غيغابايت إلى ساعتين و9 دقائق، بينما يحتاج إلى سبع ساعات ودقيقة في مصر التي جاءت في المرتبة 173 عالميا.



بينما احتل العراق المرتبة 180 عالميا، حيث يحتاج تحميل مقطع فيديو بنفس الحجم إلى 8 ساعات و11 دقيقة في الوقت الذي احتلت فيه سوريا المرتبة 195، فلتحميل مقطع فيديو بذات الحجم يحتاج لـ12 ساعة ودقيقتين.



هذا وتصدرت تايوان قائمة البلدان التي تملك أسرع إنترنت في العالم الذي تصل سرعته إلى 85 ميغابت/ الثانية، وخلفها سنغافورة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن في ذيل قائمة أسرع إنترنت في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.