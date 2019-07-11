شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة تلقتها جماعة الحوثي في الضالع، بعد معارك ضارية وسقوط عشرات القتلى والجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت القوات المشتركة تقدماً كبيراً وحاسماً في جبهات شمال الضالع بعد معارك عنيفة وممتدة لأيام توجتها، اليوم الأربعاء، بتطويق المليشيات الحوثية والإطباق عليها في الفاخر الاستراتيجية شمال مديرية قعطبة.



وأكدت مصادر ميدانية استكمال تحرير كافة المواقع والتباب المطلة على سليم والفاخر بعد معارك ضارية الأربعاء 10 يوليو/تموز 2019.



وقالت المصادر إن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية أطبقت على المليشيات الحوثية في سليم والفاخر ملحقة بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرت تاركة جثث قتلاها في الشعاب والتلال بالعشرات.



وتواصلت مواجهات عنيفة نهار الأربعاء في جبهة القفلة – الزبيريات بعد تحرير تبة القراميد وتبة الذرة والحبيل الرابط بين القفلة والزبيريات.



وغنمت المقاومة والقوات المشتركة أسلحة وذخائر وآليات في جبهات شمال الضالع، وتشتمل على معدلات وقطع كلاشينكوف وهاون وعربة bmb بجميع عتادها ومجموعة كبيرة من الذخائر.



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