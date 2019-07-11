ورد الآن : قرار جمهوري بتعيين عسكري في منصب رفيع (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (67) بشأن تعيين قائداً للشرطة العسكرية فرع عدن. وقضى القرار بالأتي : مادة (1) يعين الأخ المقدم/ أنيس محمد عبده محسن العولي قائدا للشرطة العسكرية فرع محافظة عدن ويرقى إلى رتبة عقيد. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. Advertisements صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 3/ذو القعدة/1440هـ.الموافق 6-يوليو/2019م. قدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب شكره لامير دولة قطر تميم بن حمد بن جاسم ال ثاني وذلك خلال مؤتمر صحفي لكليهما. وقال ترامب في تصريح تابعه ناس تايمز ان قطر قدمت للولايات المتحدة منشأه عسكرية ومطار لم يشهد الناس مثلهما .ووصف ترامب الامير تميم بانه صديقاً رائعا الامر الذي جعل ناشطون سعوديون وامارتيون يشعلون مواقع التواصل الاجتماعي .

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