لماذا تمنع مليشيا الحوثي بصنعاء ” العسل” واللبان والاعشاب؟

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عدن - ياسمين التهامي - منعت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، بيع وصفات العسل والأعشاب واللبان في الأسواق، باعتبارها خلطات محفزة للجنس والتسمين بجميع أشكالها وأنواعها.

ووجهت الهيئة في مذكرة رسمية حصل “المشهد اليمني” على نسخة منها، عموم مكاتب الصحة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بأن الخلطات الجنسية والشعبية وخلطات العسل الملكي “العرائسي” بانواعها واللبان الجنسي ليس مصرح ببيعها من قبل الهيئة في الأسواق.

وطالبت الهيئة إدارة الصيدلة والتموين الطبي بضبط تلك الخلطات ومصادرتها وإتلافها،والرفع بأسماء الأشخاص الموردين والمروجين لها ،ومن يقومون ببيعها ليتسنى للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.

وتأتي هذه الخطوة في اطار إطار ممارسات المليشيا للتضييق على التجار والقطاع الخاص.

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