شكرا لقرائتكم خبر عن اكاديمي إماراتي : ” الأمارات لم ولن تنسحب من اليمن” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الأكاديمي الإماراتي البارز عبدالخالق عبدالله , في تغريدة ان دولته الامارات لم ولن تنسحب من اليمن. وقال عبدالخالق عبدالله , انه “رغم قرار الانسحاب الجزئي واعادة تموضع قواتها فالامارات لم ولن تنسحب من اليمن”. واضاف ان السعودية والامارات خلال 4 سنوات الماضية لم يكونا يحاربان جماعة الحوثي فقط بل كانتا تواجهان ايران ذاتها على ارض المعركة”. واضاف ان “الامارات والسعودية يدافعان عن الامن القومي العربي في مواجهة اختراق ايراني خطير للجسم العربي المنهك” . على حد قوله.

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