شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر من الحرارة الشديدة والغبار في أربع محافظات يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من الحرارة الشديدة والغبار في أربع محافظات يمنية.

و أوضح المركز في نشرته الصادرة، اليوم الأربعاء، تلقاها” المشهد اليمني ” ان الأجواء ستكون شديدة الحرارة و مغبرة على المناطق الصحراوية، خاصة محافظات (الجوف، حضرموت، المهرة، مأرب) نتيجة تأثرها بالغبار و الرمال المثارة في شمال غرب الربع الخالي، كما ستكون الأجواء شديدة الحرارة و مغبرة على المناطق الساحلية الجنوبية الغربية، نتيجة اشتداد الرياح الجنوبية الغربية و الشمالية الغربية.

و أشار المركز الى استمرار حالة عدم استقرار الطقس على أجزاء من المناطق الجبلية و الهضاب الداخلية.

و توقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات من صعدة شمالا و حتى تعز و لحج جنوبا، خلال فترتي الظهيرة و المساء، و قد تمتد شرقا إلى جبال و هضاب محافظات (البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت).

ونوه المركز بأن البحر سيكون شديد الاضطراب في ارخبيل سقطرى و السواحل الجنوبية.

وهطلت امطار رعدية مصحوبة بالعواصف على عدد من المحافظات خلال الايام الماضية.

وكان خبراء يمنيين حذروا من ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية خلال العام الحالي.

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