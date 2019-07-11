مأرب.. مركز الملك سلمان يقيم ورشات عمل لتطوير مشروع تأهيل الأطفال المجندين

ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب ورشات عمل على مدى يومي (الأربعاء والخميس) تستهدف تطوير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع في اليمن, والذي ينفذه عن طريق شريكه المحلي مؤسسة وثاق للتوجه المدني.

واستهدفت الورشة الأولى التي أقيمت اليوم الأربعاء 80 طفلاً, تم اختيارهم من المرحلة الأولى حتى العاشرة من المشروع, وذلك لقياس الأثر لديهم, ومدى استفادتهم في تأهيلي النفسي والاجتماعي والتعليمي.

كما استهدفت الورشة الثانية 80 ولي أمر, من الآباء والأمهات, ممن خضعوا لدورات توعوية عن مخاطر تجنيد الصغار, وتعريفهم بالقوانين المجرمة للتجنيد القسري للصغار.

Advertisements

وقالت الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان مديرة إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, إن الورشات التي تقام في مأرب, تعد الرابعة والخامسة والسادسة, بعد ورشات عقدت في العاصمة السعودية الرياض, ودول غربية, هدفها المتابعة والإشراف والتقييم, وقياس الأثر للبرنامج وتطويره بما يفيد عدد من الدول التي يوجد فيها صراع, وعلى وجه الخصوص اليمن.

وأكدت الهبدان بأن الورشات تقيس مدى استفادة الأطفال بالدرجة الرئيسية من المشروع, ومعرفة أسباب انخراطهم بالتجنيد, إضافة إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية, ويكونوا رسل سلام في اليمن.

وينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين, منذ أغسطس 2017, استفاد منه بطريقة مباشرة, 401 من الأطفال المجندين والمتأثرين من مختلف المحافظات اليمنية.