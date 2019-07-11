الجيش الوطني يفشل تقدما حوثيا جنوبي الحديدة

أفشلت قوات الجيش الوطني" الأربعاء" هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية، على الأطراف الجنوبية لمحافظة الحديدة الساحلية، غربي للبلاد.

وأفادت مصادر محلية، ان مجاميع من مليشيا الانقلاب حاولت التقدم باتجاه مواقع في أطراف مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وافشلتها.

واوضح المصدر، ان المواجهات اسفرت مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.