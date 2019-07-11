افتتاح ووضع حجر الاساس لمشاريع بهيئة مستشفى سيئون العام

جرى، الأربعاء، بهيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت ،وضع حجر الاساس لمشروعي بناء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة و المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه، و بناء الدور الاول لقسم الاطفال بتمويل من السلطة المحلية .
و خلال وضع حجر الاساس تعرف وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي و مدير هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد الى شرح عن المشاريع.
كما افتتح الوكيل وحدة الخدج وحيثي الولادة بالهيئة والذي يضم 4 حضانات مقدمة منظمة اليونسيف ، الى جانب اعمال التأثيث الممولة من الهيئة بكلفة 2 مليون ريال.
وتفقد الوكيل الكثيري ومرافقيه اعمال التشطيب بالدور الاول لمركز اورام السرطان بهيئة مستشفى سيئون العام .
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