تعليقات المغردون على #تناقًضات_الجًزيره_امًام_قطًر .. ماذا قالوا ؟

كشفت ترجمة قناة الجزيرة لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن توسيع قاعدة العديد الأمريكية المتواجدة في الدوحة، زيف شعارات المهنية والحيادية التي تزعم القناة أنها تنتهجها .

وأمتنعت قناة الجزيرة عن ترجمة فقرة في كلمة الرئيس الأمريكي بحضور أمير قطر، الإثنين الماضي، والتي قال فيها "ساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة "قاعدة العديد".. وحسبما أفهم، تم ذلك باستثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس من أموالنا. وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".

وإزاء ذلك، أطلق نشطاء ومغردون على تويتر هاشتاج بوسم "تناقضات الجزيرة أمام قطر" لفضح حقيقة القناة وزيف إدعاءها الحيادية والمهنية خلال تناولتها الإخبارية، وهي مزاعم تبرر بها إستهدافها دول المنطقة .

وتفاعل عشرات المغردون مع الوسم، على تويتر، ونشروا عشرات التغريدات التي تكشف حقيقة القناة القطرية ودورها المشبوه في زعزعة امن وإستقرار المنطقة تحت ذرائع "الحيادية والمهنية" .

يقول الناشط عادل السبيعي "عندما تتحدث عن الخبث والعار والإرهاب تكون الأجابه هي قناة الجزيرة هذي القناة التي تبث السموم بالأوطان والشعوب !! بئس القناة" .

فيما قال المغرد ABDURHMAN ALSALEH "ترامب حلب اموال قطر حلب والجزيرة لم تذكر ذلك هل لان تميم وقتها كان يعيش حالة من الذل والاهانة" .

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وعلق راشد الجريسي على الحادثة بقوله "التمويل القطري للارهاب بشهادة ترامب والان تميم يقدم له الاموال وسط صمت اعلامي قطري يبين الوضاعه وانهم لا يستطيعون التحدث عن امريكا ودعمهم لها" .

أما سامي الناصر فقال في تعليقه ساخراً "صديق رائع يدفع بسرعة ويلبي المطلوب بدون اي خسارة لامريكا او مقابل لها فقط شف شغلك وسع قاعدتنا على حسابك وجب ١٨٥ مليار" .

المغرد، خالد الكثيري، ذهب في تعليقه إلى سرد إهانات ترامب لأمير قطر، وقال "اهانات من دخل امريكا استقباله كان من الاضعف استقبله وزير دفاع

والترحيب كان في مواقف سيارات ! واخر شيء يهان قدام الاعلام وبحضوره دفعت فلوسك ووسعت لهم القاعدة على حسابك غير الوطائف بعد" .

وأضاف "اعتقد تعود مب اول مرره الكرامة يخليها بقطر ويسافر" .