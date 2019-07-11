الحكومة توافق على ترفيع مستشفى في تريم وأخر في أبين

وافقت الحكومة على ترفيع مستشفيين في تريم بمحافظة حضرموت ومحافظة أبين، إلى مستشفى عام .

جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي الذي عقد، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة، الدكتور، معين عبدالملك سعيد .

وجاءت موافقة الحكومة بناءاً على مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، بترفيع مستشفى تريم بمحافظة حضرموت إلى مستشفى عام، و ترفيع مستشفى الشهيد محنف الريفي في محافظة أبين إلى مستشفى عام .

ووجهت الحكومة الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات المالية والإدارية اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في تلك المناطق والمساهمة في تحسينها والمساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.