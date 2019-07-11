اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحكومة توافق على ترفيع مستشفى في تريم وأخر في أبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وافقت الحكومة على ترفيع مستشفيين في تريم بمحافظة حضرموت ومحافظة أبين، إلى مستشفى عام .

جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي الذي عقد، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة، الدكتور، معين عبدالملك سعيد .

وجاءت موافقة الحكومة بناءاً على مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، بترفيع مستشفى تريم بمحافظة حضرموت إلى مستشفى عام، و ترفيع مستشفى الشهيد محنف الريفي في محافظة أبين إلى مستشفى عام .

ووجهت الحكومة الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات المالية والإدارية اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في تلك المناطق والمساهمة في تحسينها والمساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على ترفيع مستشفى في تريم وأخر في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا