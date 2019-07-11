حضرموت تعبر عن شكرها لدولة الإمارات.. تقرير مصور

عبر أهالي مدينة المكلا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في تقرير مصور أجراه مراسلا "الخليج 365" في محافظة حضرموت، استهدف مواطنون من داخل وخارج المحافظة.
وأكد المواطنون أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا لدعم الاجهزة الامنية في عموم الوطن.
وأشاد المواطنون بدور الامارات في بناء جيش النخبة الحضرمية، وطرد عناصر تنظيم القاعدة من ساحل حضرموت في العام 2016.
وختم المواطنون حديثم مع "الخليج 365" بتجديد الشكر لدولة الإمارات، شعبا وحكومة وقيادة نظيرا للدعم السخي الذي توليه بلادهم لبلادنا.
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