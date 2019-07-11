شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترفع التحقيق في قضية طائرة اليمنية في مطار القاهرة إلى رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفع مجلس الوزراء اليمني اليوم تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية في رحلتها المتجهة من القاهرة إلى مدينة عدن. إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وتضمن التقرير المقدم من رئيس اللجنة وزير الخدمة المدنية والتامينات، نتائج التحقيق التي تم التوصل اليها من قبل اللجنة المشكّلة بقرار رئيس الوزراء، بشأن واقعة طائرة اليمنية، والمستندة على الجلوس مع كافة المعنيين، وجمع الاستدلالات والبيانات الخاصة بكافة ما يتعلق بالرحلة رقم 609 التي كانت متجهة من القاهرة إلى عدن، واضطرت للعودة والهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدولي عقب وقت قصير من إقلاعها.

وأقر مجلس الوزراء، رفع نتائج التحقيق المقدم من اللجنة إلى رئيس الجمهورية، للتوجيه واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تم التوصل اليه من إجراءات وقرارات مناسبة.

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وأشاد المجلس، بانجاز اللجنة لتقريرها في وقت قياسي وما اوردته من معلومات وتفاصيل دقيقة بخصوص حادثة طائرة اليمنية.. مؤكدا الحرص على اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كافة الجهات المقصرة في أداء مهامها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب ومعرفة أوجه القصور والعمل على معالجتها بشكل مناسب وفوري

ووفق مصادر حكومية رفيعة فإن التقرير تضمن ملاحظات حول أداء وزارة النقل اليمنية وهيئة الطيران المدني وإدارة الخطوط الجوية اليمنية.

وأضافت المصادر في تصريح لـ ” المشهد اليمني” إن تقرير اللجنة حمل تقييمات ضد مسؤولين في وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية اليمنية.