شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي بعدن” يجمد صلاحيات ”باكريت” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة، عدن، عن تجميد صلاحيات محافظ ‎المهرة، راجح باكريت بالصرف من حساب المحافظة لدى فرع البنك في الغيظة.

وقالت مصادر مطلعة أن ذلك الاجراء يرجع الى ارتكابه لمخالفات للقانون المالي والجمركي والضريبي، ورفضه ربط فرع البنك المركزي بالمحافظة مع المقر الرئيسي للبنك عدن.

واشارت المصادر الى ان الإجراء تم بطلب من نيابة الاموال العامة المختصة بقضايا الفساد.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عززت إجراءات، البنك المركزي اليمني بعدن بخصوص الزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بايداع الايرادات في البنك المركزي.

وكان معياد قد هدد بتقديم استقالته في حال عدم ربط كافة فروع البنك المركزي اليمني بالمركز الرئيسي بعدن.

وبادرت السلطة المحلية بمحافظة مأرب باتمام عملية الربط السريع خلال الايام الماضية، فيما لا تزال السلطة المحلية بالمهرة تصرف ايراداتها خارج الوعاء المركزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي بعدن” يجمد صلاحيات ”باكريت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.