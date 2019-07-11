هذا ماسيحدث في دول الخليج واليمن يوم الثلاثاء القادم

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عدن - ياسمين التهامي - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد بن صالح الزعاق، حدوث خسوف للقمر يوم الثلاثاء القادم “ابدار”، وسوف يشاهَد جزئياً في المملكة وبقية دول الخليج. وأضاف أن الخسوف سيستمر قرابة الثلاث ساعات، حيث يبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساء، وينتهي في الثانية صباحاً

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