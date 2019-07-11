شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس الوزراء معين عبد الملك يكشر عن انيابه ويصدر أول قرار بايقاف احد الوزراء عن عمله والاخير يرد .."طبخات نتنة " ..شاهد الوثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال معالي وزير المياه والري عزي شريم في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر التنمية برس وردنا ادناااه الان بهذا الوقت المتاخرمن الليل برسالة بالواتس من الأخ حسين هديل مراسيم رئاسة الوزراء والذي تواصلنا معهم منذوصولنا عدن وحتى أمس مساءاوعلمنابكل الطبخات النتنه للمفسدين منذاكثرمن نصف عام .





وتابع قائلا وصلتنا الان الرسالة ادناااه. نلاحظ تااااريخ و الرقم. الخ وهذا يصب في إطار قناعة الشارع بما هو حاصل .

عاشت اليمن والنصرللاحراروالدولةالاتحادية ومشروع القائد عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه.

والعهدهوالعهدلله والوطن والقائد.

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