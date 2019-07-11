ياحضرة ”الحوثي” انصفني.. اللطش قد زاد عن حده! (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - مع الاعتذار لمؤلف وملحن الاغنية اليمنية، “ياحضرة القاضي انصفني، الظلم قد زاد عن حده”، فإن صنعاء تأن تحت وطأة وصلف متهبشي الاراضي، وتردد ياحضرة “الحوثي” انصفني..اللطش قد زاد عن حده”.

مصادر محلية مطلعة بالعاصمة صنعاء، أوضحت في تصريحاتها الى ” المشهد اليمني ” أن مشرفي مليشيا الحوثي يغتصبون الاراضي بكل صلف برعاية وزير الداخلية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، عبدالكريم الحوثي.

المصادر بينت، أنه و على سبيل المثال لا الحصر، ان المدعو “ابو تراب” والذي يتبع أبو محمد جمعان، مارس البلطجة على أراضي المواطنين باصولها، من على متن سيارة شاص، رفقة ستة مسلحين، اليوم الاربعاء، بأحياء العشاش والصباحة، والايام الماضية في حي التلفزيون والمطار وصرف، وغيرها، واقدم على الاعتداء على عدد من منازل المواطنيين، طالبا منهم مبالغ مالية، تتراوح من مائتي الف ريال و مافوق كحد أدنى، كشرط تعسفي منه لكي يترك المواطنين دون أذى.

وناشد عديد من المواطنين، عبر “المشهد اليمني” كافة المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية المختصة، بإنقاذهم من المتهبشين على المنازل الجاهزة و الأراضي الذين يتكاثرون في صنعاء كالفطر في العجين.

ونوهوا بان من معه بندق وشله ترافقه اصبح مؤهل لممارسة البلطجة على حق الناس.

ولفت المواطنين انهم ضاقوا ذرعا من بلطجة المتهبشين على اراضيهم وبيوتهم، اذ يمنعونهم من البناء، وهم لا يتبعون أي جهة مختصة، لا الاشغال العامة ولا البلديات ولا أي جهة حكومية أخرى بل متهبشين مع سبق الإصرار والترصد.

واكد المواطنين على ان استمرار هؤلاء المتهبشين يستفز المواطنين.

وكان ناشطين وصحفيين ومحامين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تحدثوا في وقت سابق عن نيتهم تشكيل لجنة مستقلة لرصد ونشر غسيل المتهبشين وناهبي الاراضي، بالاسم والصفة.