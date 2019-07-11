شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف حوثي يسطو على كساراتين تابعتين للإنشائات والطرق في الحديدة . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أستولى مشرف حوثي على كساراتين تابعتين لوزارة الإنشاءات والطرق في منطقة المنصورية بمحافظة الحديدة وقام بنقلهن إلى صنعاء .

وقال مصدر محلي اليوم الأربعاء أن المشرف الحوثي المكنى أبو أحمد الحشيشي قام بتفكيك الكسارتين التابعتين للإنشائات والطرق وحملهن على شاحنات ونقلهن إلى صنعاء .

وأضاف المصدر أن مدير أمن محافظة الحديدة وموظفي الطرق عجزوا عن منع القيادي الحوثي الذي ينتمي إلى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء وهو ماتسبب في نهب الكسارتين والتي توفر مادة الكري لمحافظتي الحديدة وريمة .

Advertisements

وأكد المصدر تدخل شخصيات إجتماعية لاستعطاف الحشيشي واقناعة على إعادة الكسارتين ولكن الأخير اشترط إعطائه فدية عشرين مليون ريال مبررا ذلك بأنه تكاليف النقل والتفكيك.

وأضاف المصدر أن الإنشاءات والطرق التزمت بذلك حتى لاتتعثر المشروعات التي تنفذها في محافظتي الحديدة وريمة والمموله من منظمات دولية.

الجدير بالذكر أن مديرية بني حشيش التي ينتمي إليها أبو أحمد الحشيشي هي من أكبر المديريات الداعمة للمليشيات الحوثية والتي قد خسرت أغلب رجالاتها في القتال بدون وعي مع المليشيات.