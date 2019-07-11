شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي تحمله الطائرة العسكرية التي هبطت اليوم في مطار عدن ؟ «صورة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت قبل قليل طائرةعسكرية الى مطار عدن. وحلقت الطائرة العسكرية نوع انتينوف فوق سماء ساحل ابين قبل ان تهبط بارضية المطار. Advertisements ولم تتوفر معلومات عن جنسية هذه الطائرة. تفاصيل اوفى لاحقا

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