شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرغ عن مسؤول يمني : الإمارات أبلغت الحكومة انسحابها من اليمن وعبدالملك يطلب مهلة إلى نهاية العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مسؤول يمني رفيع في الحكومة اليمنية ” إن الإمارات العربية المتحدة أبلغت الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك رغبتها في سحب قواتها من اليمن .

ونقلت وكالة ” بلومبرغ ” الأمريكية عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله ” إن الإمارات ناقشت خطة انسحابها من اليمن خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الإمارات الشهر الماضي.

وأوضح المصدر ” إن الحكومة طلبت من الإمارات مهلة إلى نهاية العام الجاري لترتيب ما بعد انسحاب قواتها وأجهزتها من اليمن .

Advertisements

وأضاف المصدر ” إن رئيس الوزراء اليمني أبدى مخاوفه من انسحاب القوات الإماراتية وأجهزتها الحكومية من اليمن حيث طالب معين عبدالملك الحكومة الإماراتية بمهلة تحددها الحكومة لاحقاً تكون كافية لاستعداد الحكومة لأي أضرار قد تنتج من انسحاب القوات الإماراتية ودمج كافة أجهزة الجيش والأمن ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المصدر ” إن الحكومة الإماراتية وافقت على مهلة لتسة أشهر قادمة تنتهي مطلع 2020 مع السحب التدريجي حالياً لقواتها من عدد من المعسكرات في اليمن.

وأضاف المصدر ” إن القوات الإماراتية بدأت بالانسحاب بشكل كلي من محافظة مأرب إضافة إلى معسكر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة – غرب اليمن – مع إبقاء تمركز قواتها في مناطق المخاء وذوباب قرب باب المندب إضافة إلى معسكراتها في منطقة بئر أحمد والبريقا في عدن – جنوب اليمن.

رابط المادة من الموقع الأصلي لوكالة بلومبرغ:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-10/yemeni-official-says-u-a-e-to-end-troop-presence-this-year