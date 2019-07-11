شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يهدد ابنة كفيله بـ مقاطع وصور فاضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد سائق آسيوي، (33 سنة)، ابنة كفيلة التي ارتبط معها بعلاقة آثمة بنشر مقاطع فيديو وصور فاضحة لعلاقتهما المحرّمة، إذا لم تستمر في هذه العلاقة.

وحسب “الإمارات اليوم” أفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم يعمل لدى كفيله (والد المجني عليها) منذ 10 سنوات، سائقاً وخادماً، في المنزل والشركة، وأنه ارتبط بعلاقة آثمة مع ابنة كفيله (المجني عليها)، وهي في عمر 16 عاماً.

وأضافت التحقيقات: عندما أرادت الفتاة إنهاء تلك العلاقة، ثار عليها غضباً وهددها بأنه سيبلغ والدها بما حدث بينهما، إن لم تستمر في علاقتهما وتنتهي بالزواج، أو تدفع له مبلغاً كبيراً من المال.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عندما لم تستجب المجني عليها لمطالبه، توجه إلى سكنها، تحديداً غرفة نومها، وسرق محفظتها وسواراً ذهبياً وحقيبة يد.