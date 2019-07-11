شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي حوثي : ”صنعاء ستستقبل توكل كرمان”!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال صحفي حوثي رئيس تحرير صحيفة الهوية ان صنعاء ستستقبل الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل “توكل كرمان”.
وقال الصحفي الحوثي محمد علي العماد في تغريدة له عبر حسابه في تويتر : “صنعاء ستستقبل توكل كرمان” كما تم استقبال الناشط المؤتمري اكرم حجر.
وجاءت تغريدة العماد بعد ان اعلن الحوثيون انشقاق الناشط المؤتمري والإعلامي المقرب من طارق صالح “أكرم حجر” وعودته إلى صنعاء بعد حوالي عامين من مغادرته بعد مقتل صالح إلى الساحل الغربي.
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