شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تجبر مسؤولين قدموا استقالاتهم بالعودة لممارسة أعمالهم (اسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء ان مليشيا الحوثي اجبرت مسؤولين قدموا استقالاتهم خلال الايام الماضية بالعودة الى ممارسة أعمالهم.

وأوضحت المصادر في تصريح الى ” المشهد اليمني ” ان المليشيا اجبرت امين العاصمة صنعاء، رئيس المجلس المحلي، أمين جمعان، على العدول عن استقالته و العودة لممارسة عمله، و وافق جمعان وعاد لممارسة مهامه.

وفي ذات السياق، افادت مصادر محلية بمحافظة ذمار، ان محافظ المحافظة، المعين من المليشيا، والذي قدم استقالته الايام الماضية، محمد حسين المقدشي، تراجع عن إستقالته وعاود لممارسة مهامه بعد، ان اجبرته المليشيا بالعودة، ونفذت بعض متطلباته.

واطاحت المليشيا بالمعين من قبلها مشرفاً لمحافظة ذمار فاضل الشرفي، المكنى “أبو عقيل”، واستبدلته بعبدالباسط الهادي، والتي أتت من ضمن الشروط التي اشترطها المقدشي، من أجل عودته لمنصبه.

وكانت مليشيا الحوثي اقصت عدد من مدراء إدارات الأمن ومدراء الأقسام بأمانة العاصمة صنعاء و ذمار ، واستبدلتهم بقيادات تابعة لها.