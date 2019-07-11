كشف مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن لقاء جمع الأخير، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو .
ونشر المكتب تغريدة على حسابه في تويتر تغريدة، نقل فيها عن غريفيث قوله "كان لي نقاش مثمر مع الوزير بومبيو اليوم في وزارة الخارجية الاميركية" .. مشيراً إلى أنه تم مناقشة السبل لمساعدة الأطراف على وضع حد للنزاع في اليمن وتنفيذ اتفاقية استوكهولم.
وأضاف "لقد عبرت له عن امتناني لدعم الولايات المتحدة والتزامه" .
ويواصل غريفيث جهوده لحشد الدعم الدولي من أجل تنفيذ إتفاق السويد بشأن حل الأزمة اليمنية، والذي تواصل الميليشيات الحوثية عرقلته .
كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث وبومبيو يناقشان سبل تنفيذ إتفاقية ستوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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