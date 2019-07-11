الميليشيات تستهدف مجدداً مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

جددت المليشيات الحوثية اليوم الأربعاء إستهداف مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقصف مدفعي عنيف في إطار تصعيدها العسكري المتواصل وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة .

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات المدعومة إيرانيا إستهدفت مطاحن البحر الأحمر بأربع قذائف هاون سقطت على بعد أمتار من صوامع الغلال التي استكملت إدارة الشركة تنقية كميات القمح المخزنة فيها والتابعة لبرنامج الغذاء العالمي .

ويأتي هذا الإستهداف بعد أسبوع من إعلان الشركة إنجاز 90% من العمل لإعادة تأهيل وتشغيل المطاحن ، وإستعدادها لبدء توزيع كميات القمح المقدرة ب 55 طنا على المحتاجين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات .

يشار إلى أن مطاحن البحر الأحمر سبق وأن تعرضت لقصف مباشر من قبل المليشيات الحوثية وتسببت بإشتعال النيران في إثنين من صوامع الغلال .