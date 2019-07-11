حملة "غسيلي ليس عار" المثيرة للجدل تقف وراءها حركة نسوية يمنية

كشف تقرير صحفي لجريدة الدستور، أن حملة "غسيلى ليس عار" التي أثارت جدلاً واسعاً عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، تقف ورائها حركة نسوية يمنية، ومنطلقها صفحة "صوت نسوي يمني" .

وتصاعدت السخرية بين النساء المصريات بشأن الحملة، دون معرفة حقيقتها أو البحث وراء أصلها، حسبما أفادت الصحيفة المصرية .

نقلت الصحيفة عن أدمن الصفحة، أن هذه الحملة وراءها حركة نسوية يمنية، ومحتوها يهتم بالقضايا المرأة والأقليات في اليمن، ومنشور غسيل الملابس، يخص وضع النساء في اليمن، لأن نشر ملابس المرأة بشكل عام يعتبر عيباً وأمرا مرفوضا مجتمعيًا، والموضوع يتحدث عن الملابس المرأة ولكن تم التركيز فقط على الملابس الداخلية الموضحة في الرسومات.

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وأضافت أدمن صفحة "صوت نسوي يمنى" التى رفضت ذكر أسمها: بالنسبة لتعليقات اليمنيين والضجة التى أحدثوها، فهم يعرفون حجم قضية ملابس المرأة في مجتمع اليمن ونظرتهم لها، فهى ملابس قد تعرض المرأة إلى التعنيف والاضطهاد.

وأكدت أن المعلقين من دول أخرى يسخرون ويرى البعض منهم أن الامر "تهريج" لكنه أعمق، قائلة:"لا اتحدث عن ملابس داخلية بل عن ملابس عادية ومن يعرف المجتمع اليمني سيعى مدى معاناة المرأة فيه.. مجتمع لا يتقبل النظر او شراء فوط صحية بل يتعامل مع الفوط الصحية وكأنها نوع من أنواع المخدرات".

وإستكملت:"المرأة اليمنية لا تستطيع نشر ملابسها داخلية بالحمام بسبب ذكور العائلة عيب يشوفوها.. المنشور ليس سطحي بل متجذر في نظرة المجتمع للمرأة.. لست مستغربة من الهجوم وكل شئ متوقع من الذكوريين".