وثيقة .. البنك المركزي اليمني يجمد صلاحيات محافظ المهرة

أعلن البنك المركزي اليمني، عن تجميد صلاحيات محافظ المهرة، راجح باكريت بالصرف من حساب المحافظة لدى فرع البنك في الغيظة .

وجاء تجميد الصلاحيات بناءاً على رسالة رفعتها نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية إلى محافظ البنك المركزي، طالبت بتوقيف الصرف من الحساب رقم (0190301 - 1001) كأجراء تحفظي عاجل حتى إشعار آخر ليتسنى لها التحقيق والتصرف في القضية وفقاً للقانون .

وأرجعت النيابة سبب مطالبها إلى إرتكاب باكريت مخالفات للقانون المالي والجمركي والضريبي، ورفضه ربط فرع البنك المركزي بالمحافظة مع المقر الرئيسي للبنك عدن.