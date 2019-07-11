قصص واقعية تعكس إنسانية الإمارات تجاه الشعب اليمني

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر، خلال العام الماضي 2018م، العديد من المواقف الإنسانية في المحافظات المحررة في اليمن، إستهدفت فيها الأسر الفقيرة وذوي الإحتياجات الخاصة، أو ذوي الهمم كما يطلق عليها الإماراتيون وأسر شهداء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية قبل أربعة أعوام ونصف .

وتعكس العديد من المواقف إنسانية دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه أبناء الشعب اليمني، وجهودها الصادقة لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لهم في هذه الظروف الإنسانية التي يعيشونها بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية منذ أربعة أعوام ونصف العام .

إنقاذ طفلتين يمنيتين :

من أبرز تلك المواقف الإنسانية، إستكمال علاج الطفلة أسيل التي تعاني من ثقب في القلب في الهند، وقيام فريق الجراحة المتقدم الإماراتي بإنقاذ حياة الطفلة سمية (ثلاثة أعوام) التي أصيبت بجروح قطعية خطيرة في منطقة البطن والأمعاء جراء استهداف ميليشيات الحوثي منزل أسرتها بقذيفة هاون، حيث تم نقلها من مديرية التحيتا في محافظة الحديدة إلى المستشفى الميداني الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، وعلى الفور أجريت لها عملية جراحية استغرقت أربع ساعات وتكللت بالنجاح، ومن ثم تم نقلها إلى أحد مستشفيات الدولة لاستكمال علاجها.

مهرجان لذوي الهمم :

وفي إطار إهتمامها بذوي الإحتياجات الخاصة، نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال العام 2018م، فعاليات مهرجان «ذوي الهمم» في كل من عدن وأبين وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفي إطار عام زايد 2018.

وتضمن المهرجان، الذي استهدف فئة الصم والبكم والجرحى المعاقين من فرق نزع الألغام إلى جانب عدد من المكفوفين، إقامة أكشاك لبيع منتجات أسر ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قيام «ذوي الهمم» ببيعها بأنفسهم على أن تعود إيراداتها لهم.

كما تضمن المهرجان تنظيم رحلة ترفيهية تخللها عدد من ألعاب التسلية وتقديم الهدايا والحلويات والمشروبات التي أدخلت الفرحة على قلوب الأطفال وأولياء أمورهم.

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كما شاركت الهيئة جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة، في إحتفالها باليوم العربي للمعاق.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 7 أطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية على المواطنين اليمنيين من أصحاب الهمم التابعين لجمعية "الضياء" للمكفوفين بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.

واستفاد أكثر من 1000 من أصحاب الهمم من توزيعات الهيئة التي تهدف إلى تخفيف وطأة معاناتهم وذويهم نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية وتردي الوضع الاقتصادي الذي تسببت فيه مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

مشروع 1000 باب رزق لأسر الشهداء

ونفذت الهيئة مشروع 1000 باب رزق المرحلة الأولى الذي سيستفيد منه عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، ويشمل تأجير 28 بسطة خضار واسماك في سوق كابوتا، وثلاثين عقد لتأجير مفرش للأسماك بسوق المنصورة، وقامت بتوزيع العقود بالقرعة على الأسر المستفيدة .

وقامت بتدشين سوق الخضار وسوق السمك الذي سيقام عليه مشروع 1000 باب رزق، في عدن، بعد إعادة تأهيله بشكل متكامل ليكون جاهزاً للمستفيدين منه من أسر الشهداء وذوي الهمم .

كما دشنت الهيئة العمل بمعمل صناعة أمل للخياطة لاسر الشهداء والاسر العفيفة والذي تم تزويده من قبلها بنحو (٥٠) ماكينة خياطة مخصصة للعنصر النسائي من اسر الشهداء والاسر المتعففة .