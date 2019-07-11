الإطلاع على الأعمال النهائية لتاهيل وصيانة مبنى إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت*

تفقد مدير إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت ، العقيد ياسر العامري ، اليوم الأربعاء، مبنى إدارة البحث الجنائي، الواقع بديس المكلا والذي يجري استكمال اعمال تأهيله وترميمه بتمويل من وزارة الداخلية، وذلك بعد تعرضه لأعمال تخريبية ودمار جزئي إبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على المكلا ومدن ساحل حضرموت .

مدير إدارة البحث الجنائي بأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد ياسر العامري أوضح للإعلام الأمني إن المبنى يتكون من 14 مكتب وغرفتين للحجز وسكن للأفراد المناوبين، يجري وضع اللمسات الأخيرة للإنتهاء من اعمال الصيانة والتأهيل له بتمويل من وزارة الداخلية، مؤكداً في سياق حديثه ان المبنى بتجهيزاته المتكاملة سيسهم في تحسين أداء عمل البحث الجنائي بالمحافظة، وسيحقق تقدماً كبيراً في مكافحة الجريمة وكشف الشبكات والخلايا ومخططاتها المزعزعة للأمن والاستقرار.

وتقدم العقيد "ياسر العامري" بجزيل الشكر لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بالمهندس أحمد بن أحمد الميسري وقيادتي السلطة المحلية والأمن على اهتمامهم ودعمهم لإدارة البحث الجنائي من خلال إعادة ترميم المبنى وتقديم أوجه الدعم المستمر للبحث الجنائي .

رافق العقيد العامري اثناء الزيارة نقيب/ عبدالرحمن المنصوري مدير إدارة الإمداد والتموين والمالية بأمن وشرطة ساحل حضرموت، وملازم ثاني/ صالح باسمير مدير مكتب المدير العام للأمن والشرطة، والمهندس/ عوض باشكيل مدير إدارة المشاريع.