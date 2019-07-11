اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019م، وهي كالتالي: 

حضرموت.. افتتاح ووضع حجر الاساس لمشاريع بهيئة مستشفى سيئون العام

https://www.alyamanalaraby.com/402804

حصري.. القيادات الإخوانية بتعز تستنسخ تجربة الحوثيين في استثمار مولدات الكهرباء

https://www.alyamanalaraby.com/402818

التميمي يناقش التنسيق بين عمل الإدارات بما يتعلق بالعشوائية والمخالفات

https://www.alyamanalaraby.com/402820

يمني-أمريكي يرفع دعوى ضد ترمب لهذا السبب

https://www.alyamanalaraby.com/402821

استشهاد قيادي في الحزام الأمني بمواجهات مع مليشيا ايران الحوثية بالضالع

https://www.alyamanalaraby.com/402831

فرع المؤتمر بمأرب يصدر بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في المحافظة

https://www.alyamanalaraby.com/402833

صحيفة: الإمارات لم ولن تترك اليمن ومنعت سقوطه بقبضة إيران من خلال الحوثية

https://www.alyamanalaraby.com/402863

بالصور.. الملحق العسكري في القاهرة يزور الجرحى بمستشفى دار الشفاء

https://www.alyamanalaraby.com/402866

محافظ مأرب يناقش مع وفد من منظمة الهجرة الدولية التعاون بشأن المهاجرين

https://www.alyamanalaraby.com/402870

الإمارات في الساحل الغربي .. إنتصارات عسكرية وتدخلات إنسانية ومشاريع تنموية

https://www.alyamanalaraby.com/402872

بالصور.. مسؤول من المهرة يتابع شخصياً من إمارة دبي توريد معدات المشروع الحلم

https://www.alyamanalaraby.com/402873

Advertisements

الإمارات تدشن حملة علاج ومكافحة وباء الكوليرا بمديرية الوازعية بتعز

https://www.alyamanalaraby.com/402877

بسبب فشل المليشيا.. حرمان طلاب طب إب من الالتحاق بالجامعة

https://www.alyamanalaraby.com/402878

مواطنون بمناطق سيطرة المليشيا يشيدون بدور الإمارات الإنساني والعسكري

https://www.alyamanalaraby.com/402880

الحكومة ترفع نتائج التحقيق بشأن حادثة اليمنية إلى رئيس الجمهورية

https://www.alyamanalaraby.com/402883

مجلس الوزراء يدين إستمرار إيران دعم الميليشيات بالأسلحة والصواريخ

https://www.alyamanalaraby.com/402886

بالصور.. محافظ المهرة يلتقي الشركات العاملة في مشاريع الطرق

https://www.alyamanalaraby.com/402888

إتلاف ونزع مئات الألغام الحوثية في صعدة وحجة

https://www.alyamanalaraby.com/402891

شاهد.. الإنتقالي ينفي وجود قوات بإسم "الحراك الثوري الجنوبي"

https://www.alyamanalaraby.com/402894

اليمن تعبر عن قلقها من تجاوزات إيران لمعدل تخصيب اليورانيوم

https://www.alyamanalaraby.com/402895

ننشر برنامج فعاليات مهرجان البلدة 2019 في المكلا

https://www.alyamanalaraby.com/402899

المستشار الوجيه والقاضي باراس يعزيان هاني بن بريك وأحمد بن بريك

https://www.alyamanalaraby.com/402901

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا