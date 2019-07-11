أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019م، وهي كالتالي:
حضرموت.. افتتاح ووضع حجر الاساس لمشاريع بهيئة مستشفى سيئون العام
https://www.alyamanalaraby.com/402804
حصري.. القيادات الإخوانية بتعز تستنسخ تجربة الحوثيين في استثمار مولدات الكهرباء
https://www.alyamanalaraby.com/402818
التميمي يناقش التنسيق بين عمل الإدارات بما يتعلق بالعشوائية والمخالفات
https://www.alyamanalaraby.com/402820
يمني-أمريكي يرفع دعوى ضد ترمب لهذا السبب
https://www.alyamanalaraby.com/402821
استشهاد قيادي في الحزام الأمني بمواجهات مع مليشيا ايران الحوثية بالضالع
https://www.alyamanalaraby.com/402831
فرع المؤتمر بمأرب يصدر بياناً بشأن الأحداث الأخيرة في المحافظة
https://www.alyamanalaraby.com/402833
صحيفة: الإمارات لم ولن تترك اليمن ومنعت سقوطه بقبضة إيران من خلال الحوثية
https://www.alyamanalaraby.com/402863
بالصور.. الملحق العسكري في القاهرة يزور الجرحى بمستشفى دار الشفاء
https://www.alyamanalaraby.com/402866
محافظ مأرب يناقش مع وفد من منظمة الهجرة الدولية التعاون بشأن المهاجرين
https://www.alyamanalaraby.com/402870
الإمارات في الساحل الغربي .. إنتصارات عسكرية وتدخلات إنسانية ومشاريع تنموية
https://www.alyamanalaraby.com/402872
بالصور.. مسؤول من المهرة يتابع شخصياً من إمارة دبي توريد معدات المشروع الحلم
https://www.alyamanalaraby.com/402873
الإمارات تدشن حملة علاج ومكافحة وباء الكوليرا بمديرية الوازعية بتعز
https://www.alyamanalaraby.com/402877
بسبب فشل المليشيا.. حرمان طلاب طب إب من الالتحاق بالجامعة
https://www.alyamanalaraby.com/402878
مواطنون بمناطق سيطرة المليشيا يشيدون بدور الإمارات الإنساني والعسكري
https://www.alyamanalaraby.com/402880
الحكومة ترفع نتائج التحقيق بشأن حادثة اليمنية إلى رئيس الجمهورية
https://www.alyamanalaraby.com/402883
مجلس الوزراء يدين إستمرار إيران دعم الميليشيات بالأسلحة والصواريخ
https://www.alyamanalaraby.com/402886
بالصور.. محافظ المهرة يلتقي الشركات العاملة في مشاريع الطرق
https://www.alyamanalaraby.com/402888
إتلاف ونزع مئات الألغام الحوثية في صعدة وحجة
https://www.alyamanalaraby.com/402891
شاهد.. الإنتقالي ينفي وجود قوات بإسم "الحراك الثوري الجنوبي"
https://www.alyamanalaraby.com/402894
اليمن تعبر عن قلقها من تجاوزات إيران لمعدل تخصيب اليورانيوم
https://www.alyamanalaraby.com/402895
ننشر برنامج فعاليات مهرجان البلدة 2019 في المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/402899
المستشار الوجيه والقاضي باراس يعزيان هاني بن بريك وأحمد بن بريك
https://www.alyamanalaraby.com/402901
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