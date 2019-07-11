الدبيش ينفي أنباء تعيين طارق صالح قائداً للقوات المشتركة بالساحل الغربي

نفى الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، وضاح الدبيش، الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية والنشطاء بشأن تعيين قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائداً للقوات المشتركة في الساحل الغربي التي أعلن أمس عن تشكيلها .
وقال الدبيش في تصريح صحفي له، أن ما تم هو تشكيل مجلس عسكري من جميع أطياف قوات الساحل الغربي، المكونة من الوية العمالقة، والمقاومة التهامية، والمقاومة الوطنية .. مضيفاً أن الجميع فيه أعضاء ولا قائد معين وأن القيادة تعود للتحالف العربي .
واعتبر ما يروج له من تعيين طارق قائداً لهذا المجلس يهدف الى إيجاد خلل وشرخ في القوات المتواجدة في الساحل الغربي، بعد أن أغاضهم الإتفاق .. لافتاً إلى أن المجلس الذي تم تشكيله يضم قيادات من كافة الالوية التي تقاتل في الساحل الغربي، ولا يترأسه احد اطلاقاً بل هو بقيادة التحالف العربي، وان العلمية هي عملية تأتي ضمن تنسيق الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي .
وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مساء الثلاثاء، تشكيل قيادة عسكرية وغرفة عمليات مشتركة، وذلك تحت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.
وتضم القوات المشتركة في الساحل الغربي، ألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، والنخبة والمقاومة التهامية.
وجاءت تشكيل هذه القيادة في أعقاب تصاعد خروقات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتزايد تهديداتها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
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