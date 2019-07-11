كرمان تدعوا الى تشكيل حكومة وطنية مناوئة للسعودية والإمارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

دعت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، الى تشكيل جكومة وطنية مناهضة للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن.

وذكرت كرمان في مقابلة مع “الجزيرة” القطرية، أن اليمنيين سيتوافقون على رئيس وحكومة جديدة، بديلة عن الحكومة السابقة الموالية للعدوان، مجددة الدعوة للتوافق على حكومة جديدة بديلة لحكومة هادي.

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