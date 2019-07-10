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المستشار الوجيه والقاضي باراس يعزيان هاني بن بريك وأحمد بن بريك

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بعث أعضاء الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، المستشار وجيه الوجيه، والقاضي جمال باراس برقيتي عزاء ومواساة إلى نائب رئيس المجلس، الشيخ، هاني علي بن بريك، ورئيس الجمعية الوطنية، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، في وفاة المغفور له ابن عمهم سالم عبدالله بن بريك .

وعبر الوجيه وباراس في البرقية عن مشاطرتهم العزاء لآل بن بريك في مصابهم الأليم هذا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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