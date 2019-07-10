ننشر برنامج فعاليات مهرجان البلدة 2019 في المكلا

تنطلق في 14 يوليو الجاري، فعاليات مهرجان البلدة 2019 في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وهي فعالية سنوية تنظمها السلطة المحلية بالمحافظة .

ويتضمن برنامج المهرجان الذي تستمر حتى 25 يوليو فعاليات ثقافية وسياحية وتاريخية وأثرية وعلمية وفرائحية ورياضية تعكس الاهتمام بهذه الظاهرة وابراز إرث وتاريخ حضرموت، بحسب ما هو موضح في الجدول المنشور أدناه .

وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد وجه قبل أيام باعتماد واقرار اقامة مهرجان البلدة الثقافي السياحي لهذا العام 2019م .

وتنظم السلطة المحلية في شهر يوليو من كل عام مهرجان نجم البلدة إنطلاقاً من اهميته في حفظ وابراز التراث البحري لحضرموت ، وابراز الظاهرة والمتفردة لسواحل حضرموت والمتمثلة في برودة مياه بحر العرب في موسم البلدة ، وقدوم المئات من الزوار من الداخل والخارج الى عاصمة المحافظة المكلا وبقية المدن للاستمتاع والاغتسال والاستشفاء بمياه البحر الباردة التي تسهم في تلطيف الأجواء في هذا موسم نجم البلدة.