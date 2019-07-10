وكيل تعز يلتقي بمدراء عموم المديريات في نطاق إشرافه

عقد وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون يومنا هذا الاربعاء الموافق 10 يوليو 2019 م ، اجتماعه الدوري بمدراء عموم مديريات ( جبل حبشي - شرعب الرونة - مشرعة وحدنان - المسراخ - شرعب السلام - ماوية ).

وناقش الإجتماع مخرجات الاجتماع السابق بخصوص الموارد المالية في المديريات ،و تقارير الانجاز النصفية ، إضافة إلى مناقشة الاشكالات العالقة في المديريات ،كما تم مناقشة ماتم اتخاذه من اجراءات لتنمية الموارد المالية في المديريات .

و شدد الوكيل عون خلال لقائه ، على ضرورة تطوير اداء ادارات الرقابة وتحصيل الموارد المالية وكل ادارات دواوين عموم المديريات والمكاتب التنفيذية وفي مقدمتها المكاتب الخدمية و الايرادية.

و استمع الوكيل عون لخلاصة الاشكالات في المديريات ، وتم طرح الحلول الممكنة و المناسبة لبعض الاشكالات.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات وتوصيات هادفة لتعزيز التوجه القائم في تفعيل مؤسسات الدولة وتطوير ادائها.