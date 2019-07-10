شكرا لقرائتكم خبر عن ألوية العمالقة تخرج عن صمتها وتعلن موقفا من التشكيل العسكري الجديد في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت اليوم الأربعاء ألوية العمالقة التي تقاتل في صفوف الشرعية اليمنية بالساحل الغربي، موقفا من التشكيل العسكري الجديد.

وباركت ألوية العمالقة تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المرابطة في الساحل الغربي، ووصفتها بالخطوة المهمة والمكسب الكبير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات العمالقة في الساحل الغربي، مأمون المهجمي، أن "بيان تشكيل قيادة موحدة يمثل أهمية كبيرة ويركز على توحيد كافة القوى الثلاث التي تقاتل في جبهة الساحل الغربي"..

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وأضاف المهجمي، إن "الساحل الغربي يضم ثلاث قوات، هي: العمالقة والقوات التهامية وحراس الجمهورية.

وأعلن يوم أمس (الثلاثاء) توحيد هذه المكونات العسكرية، وإعلان قيادة مشتركة لكافة هذه القوات مع تشكيل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بالتحالف".

وأكد المتحدث باسم قوات العمالقة" أن هذا يمثل مكسبًا كبيرًا لصالح الشرعية والتحالف العربي".

وأعلنت، الثلاثاء، قيادة المقاومة المشتركة عن تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المرابطة في الساحل الغربي وغرفة عمليات مرتبطة بقوات التحالف العربي.

وذكرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، في بيان لها، أنها أكثر قدرة على مجابهة التحديات، وقالت: سنواصل النضال وتقديم التضحيات في سبيل تحرير وطننا وتخليص شعبنا من عبث وإجرام مليشيا الحوثي الإجرامية.