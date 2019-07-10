شكرا لقرائتكم خبر عن الادارة العامة للشؤن الخارجية للمجلس الانتقالي تصدر بيان حول ماورد بقناة روسيا اليوم Rt والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت الادارة العامة للشوؤن الخارجية للمجلس الانتقالي تصريح صحفي حول ماورد على قناة روسيا اليوم RT ,على لسان محمد النعماني الذي انتحل صفة وهمية تحت اسم "الناطق الرسمي باسم قوات الحراك الثوري الجنوبي" .

ويعيد موقع "الامناء نت" نص البيان الصادر :

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