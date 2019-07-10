شكرا لقرائتكم خبر عن أسعف زوجته المصابة بالسرطان الى صنعاء وهذا ما حصل له! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، ان مواطن من محافظة اب أسعف زوجته المصابة بالسرطان الى صنعاء، أمس الثلاثاء، بسيارته الخاصة.

وأوضحت المصادر في تصريح الى " المشهد اليمني " أن المواطن ناجي سعيد من أبناء منطقة الثوابي بمحافظة إب، اسعف زوجته الى صنعاء لعلاجها بالإشعاع الكيماوي نتيجة إصابتها بسرطان الدم، و أثناء مبيته في منزل أحد أصدقائه، واستعداده صباح اليوم، للذهاب بزوجته للمستشفى لعمل الإشعاع ، تفاجأ بسرقة سيارته، نوع (هيلوكس غمارتين) و مصدر رزقه الوحيد، من خلف مركز برافوا سنتر بمنطقة شميلة .

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ونوهت المصادر بانه حتى لحظة كتابة الخبر لم يبان للسيارة أي أثر.

ودعت المصادر الأجهزة الأمنية بصنعاء الى بذل مزيد من الجهود في متابعة الاشخاص الذين قاموا بسرقة السيارة والتعميم بذلك على النقاط الأمنية في العاصمة ومداخل المدن.

وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تزايد مستمر في حوادث السرقات والنهب والقتل، في ظل تردي الأوضاع الانسانية والمعيشية الصعبة منذ انقلابهم المشؤوم.