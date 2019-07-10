مصرع عدد من المرتزقة بينهم قيادي كبير في الضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع

أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أعداد كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان بينهم قيادات بارزة اليوم الأربعاء في محور قعطبة بمحافظة الضالع.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان افشلوا محاولة زحف للمرتزقة نفذ من أربعة مسارات باتجاه مواقع الجيش واللجان شمال المدينة, مشيرا الى إجبار من تبقى من فلول المرتزقة على الفرار بعد تكبيدهم خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد وتدمير طقم للمرتزقة بصاروخ موجه خلال كسر الزحف, دون تحقيق أي تقدم.

الى ذلك اعلنت وسائل اعلامية موالية للعدوان السعودي الامريكي مصرع قائد الكتيبة الأولى لما يسمى بالحزام الامني في الضالع.

واشارت الى ان المدعو زياد شايف الحريري لقي مصرعه اليوم مع عدد من المرتزقة خلال عملية الزحف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في قعطبه بمحافظة الضالع.