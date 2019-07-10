مدير مطار سيئون ينفي هبوط طائرة اليمنية اضطراريا

نفى مدير مطار سيئون الدولي علي باكثير، الأنباء التي تحدثت عن هبوط اضطراري لطائرة اليمنية، اليوم الأربعاء، بعد لحظات من إقلاعها.

وقال، لـ"يمن شباب نت" إنه لا يوجد أي خلل فني ولا هبوط اضطراري لطائرة اليمنية في الرحلة 606.

وذكر أن الطائرة أقلعت إلى سقطرى ثم عادت إلى المطار، لتقلع مرة أخرى إلى القاهرة بسلام وحسب البرنامج الملاحي التي تم الإعداد له.

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ولفت أنها تحمل على متنها 151 شخصاً، وبطاقم متكامل مكون من 8 أفراد.

وشدد باكثير على جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري المصداقية وعدم الانجرار خلف الإشاعات التي هدفها إرباك السكينة العامة.

وكان ناشطون تحدثوا عن هبوط اضطراري لطائرة اليمنية بسبب خلال فني.

