جنود من "المشتركة" يقضون على قناص حوثي بأطراف التحيتا جنوب الحديدة

تمكن جنود القوات المشتركة من القضاء على أحد قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية في أطراف مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري ميداني، أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من رصد القناص الحوثي شمال مديرية التحيتا في الوقت الذي كان يقوم بإستهداف المواطنين مهدداً حياة الأبرياء ، وتم القضاء عليه فوراً.

وقال أهالي التحيتا أن قناصة المليشيات الحوثية تستهدف السكان في مدينة التحيتا والمناطق النائية في أطراف المديرية ، حيث يتمركز عدداً من القناصة على المرتفعات الجبلية وفي مزارع المواطنين التي تتسلل إليها موقعة ضحايا في صفوف المواطنين وخلفت حالة من الخوف والرعب في صفوف النساء والأطفال.