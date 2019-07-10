شاهد.. الإنتقالي ينفي وجود قوات بإسم "الحراك الثوري الجنوبي"

نفى المجلس الإنتقالي الجنوبي، وجود قوات بإسم "قوات الحراك الثوري الجنوبي" والتي ظهر شخص يدعى "محمد النعماني"، أمس، على قناة روسيا اليوم، منتحلاً صفة المتحدث باسمها .

وقالت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس في بيان لها، أنها تابعت ما ورد من تفاصيل على قناة روسيا اليوم أمس الثلاثاء على لسان محمد النعماني الذي إنتحل صفة وهمية تحت أسم "الناطق الرسمي باسم قوات الحراك الثوري الجنوبي" .

وأضافت "وعليه تنفي الإدارة العامة للشؤون الخارجية وجود أي قوات في الجنوب تحت الإسم المذكور أعلاه، كما نوكد عدم وجود أي صلة للمتحدث على قناة روسيا اليوم بالمجلس الإنتقالي أو قوات المقاومة الجنوبية بكافة تشكيلاتها العسكرية والأمنية" .

وأكدت أن ما تحدث به النعماني لا يمثل أبداً رأي الجنوبيين بقدر ما يمثل الجهات التي دفعت به إلى الحديث بلغة سياسية غير حصيفة وغير واقعية تستهدف الجنوبيين بالدرجة الأولى وحلفائهم الإقليميين المتمثلين في دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة" .

ودعت الإدارة، كافة وسائل الإعلام الإقليمية والدولية إلى تحري المصداقية والدقة ونقل الأخبار والمعلومات بكل صدق وتجرد من المصادر والجهات المختصة .. مثمنة في الوقت نفسه الدور الإيجابي لقناة روسيا اليوم في نقل الحقيقة من الجنوب .