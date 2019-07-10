شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخول مليشيا الحوثي اليها ..مناطق العود تعيش جحيم المعاناة وعزلة مسكونة بالوجع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الضالع : خاص

منذ ان دخلت مليشيا الحوثي الى مناطق العود بتلك الطريقة الهمجية حولتها الى خراب ونكبه تعيشها الى اللحظة , وزرعت الخوف والرعب وسط السكان , وانتشر المسلحين الحوثيين بكثرة , واصبح الوضع قاتم جدا وعذاب يومي يعيشه السكان بسبب النقاط الحوثية والاستفزازات اليومية والاختطاف للمواطنين من الأسواق وايداعهم السجون .

منذ شهر مارس 2019 دخلت المليشيا العود بطريقة تأمر من بعض الأطراف التي ارادت الانتقام من أبناء العود واتفقت مع المليشيا التي منحة البعض منهم مفتاح سيارة لتسهيل خطة الدخول الى المناطق.

دخلت المليشيا الحوثية قرى العود , منها الشرنمة واللكمة والخطم وذراع الوادي وحلان وحمك وقرين الفهد وبيت الشرجي وحبيل المناصيب وبيت الشوكي وعزاب والفاخر .

زرعت المليشيا الرعب ووضعت النقاط ونشرت المسلحين واقتحمت المنازل وارعبت السكان .

فصلت مناطق العود عن مدينة قعطبة ومنعت المرور الى قعطبة بشكل نهائي , من سليم لا تستطيع المرور حتى على الاقدام ومنعت مرور المحصول الرئيسي القات وحتى المرضى من المرور متجرده عن كل القيم الإنسانية. فإذا اردت الذهاب الى عدن او غيرها فما عليك الا ان تسلك طريق إب تعز عدن تصل الى 20 ساعة بالسيارة .

واذا اردت ان تصل مدينة قعطبة او مريس فما عليك الا المغامرة لتمر عن طريق إب وتعز وعدن ولحج والضالع وتوقفك في الطريق عشرات النقاط والطريق محفوف بالمخاطر قد تتعرض للخطف او الاعتقال من مليشيا الحوثي .

أصبحت مناطق العود تعاني كثيراً ومعزولة وهناك حالات اختطاف كثيرة للناس من الأسواق والطرقات ونقلهم الى السجون في مأرب وإب وصعدة وصنعاء .

حالة العود مزرية جدا وبالذات مناطق الشرنمة واللكمة والفاخر والأعشور .

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حالة من الخوف يعيشها السكان وهناك المئات من الأسر نزحت الى مناطق متعددة بحثا عن الأمان ولقمة العيش الذي انقطعت عنهم تماما.

اللكمة المنطقة التي اصبحت منكوبة وتعاني كغيرها من المناطق حالة إنسانية صعبة جدا ومعاناة لم تنتهي بعد ،صنعتها مليشيا الحوثي بأفعالها وممارساتها الإرهابية للسكان , من خلال استخدام العنف والسجون , واصبحوا اشبه بوحوش تسوء الناس سوء العذاب.

العيش في مناطق العود المربع الذي تسيطر عليها مليشيا الحوثي اصبح صعب جداً وغابة تديرها وحوش الحوثي الذي جعلت الناس يعيشون الخوف والرعب واجبرتهم على النزوح القسري الى مناطق أخرى .

بين الفاخر وقعطبة نقطة حوثية تمنع كل شيء من المرور فلا بشر يتحركون ولا سيارات تمر ولا محصول زراعي يستطيعون تسويقه الى مدينة قعطبة وهو القات المحصول الرئيسي الذي يعتمد عليه السكان.

حال مخلاف العود يرثى له الضمير ومعاناة السكان في كل المناطق تشهد معاناة صعبة جداً وأوضاع إنسانية محزنة بسبب ممارسات مليشيا الحوثي .

نزح معظم السكان من قراهم وتركوا منازلهم مهجورة خوفا من بطش وجرائم مليشيا الحوثي الذي لا يوجد في قاموسهم سوى القتل والخراب والتفجير والدمار.

مناطق العود أصبحت منكوبة واشبة بمناطق أشباح عندما تمر من قرية اللكمة تجدها مهجورة ومنكوبه معا ، ومثلها معظم قرى العود الذي نكبت واصبحت بلا روح تدعوا الله ان ينقذها من صلف وإجرائم مليشيا الحوثي.