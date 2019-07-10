احتجاجات نسائية في عدن ضد السجون الاماراتية السرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

احتشد عشرات الأمهات، الاربعاء ، في محافظة عدن للمطالبة بالافراج عن ابنائهن المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ومعتقلات القوات الإماراتية المسيطرة على المحافظة.

وفي الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها رابطة الامهات أمام منزل وزير داخلية المرتزقة “أحمد الميسري” طالبن بالكشف عن مصير أبنائهن المخفيين .

ورفعت أمهات وزوجات المخفيين لافتات وصور أبنائهن وأزواجهن المخفيين في السجون السرية منذ عدة سنوات مطالبات بالكشف عن مصيرهم.

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وناشدن المنظمات الدولية والحقوقية بالقول: نناشدكم رحمة لنا، نريد معرفة أين أبناءنا ؟

وتأتي هذه الوقفة ضمن العديد من الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها أمهات المخفيين والمختطفين دوريا أمام الجهات المسؤولة عن حياة المخفيين والمختطفين قسرا في محافظة عدن.

وتتهم الامارات بانشاء وادارة سجون سرية في عدن ومحافظات اخرى محررة ، وتلك السجون لا تخضع لسلطة الفار هادي.