إتلاف ونزع مئات الألغام الحوثية في صعدة وحجة

أتلف الفريق الهندسي التابع لكتيبة المهام الخاصة، اليوم الأربعاء، عشرات الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها المليشيا الحوثية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن قائد الفريق الهندسي لكتيبة المهام الخاصة الرائد هارون المخلافي، أنه تم إتلاف 430 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً في مناطق آل صبحان، وآل محاقي، وآل الزماح في مديرية باقم .

واضاف "أن الفريق الهندسي يواصل إعادة الحياة بنزع الألغام والعبوات الناسفة في كل منطقة يصلها الجيش الوطني".

وفي السياق، تمكنت فرق الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة ، اليوم ، من انتزاع حقل ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية باحدي المزارع في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة.

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وقال مصدر عسكري إن المواطنين أبلغوا الفريق الهندسي بوجود ألغام بإحدى المزارع بالقرب من قرية بني المش التابعة لعزلة بني حسن، وانتقل الفريق الهندسي إلى المكان المذكور على الفور ".

وأضاف المصدر في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة "أن الفريق الهندسي اكتشف حقل الألغام، وتمكن من انتزاع 250 لغم أرضي مزودة بأشراك خادعة".. مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تواصل مسح المنطقة ومزارع المواطنين وتطهيرها من الألغام الحوثية حرصاً على حياة السكان.

وبلغ إجمالي الألغام الحوثية التي انتزعتها وأتلفتها الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة، بعد أن انتزاعها من المناطق المحررة في محافظة حجة حوالي 37 ألف لغم وعبوة.