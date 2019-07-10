مدير مياه الريف بالمهرة يعلن نجاح ثلاثة آبار ارتواز جديدة في مناطق ريفية

أعلن مدير عام مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة الأستاذ يوسف بن محيسن عن نجاح ثلاثة آبار ارتواز جديدة في عدد من المناطق الريفية.

وأوضح بن محيسن أن البئر الأول تقع في منطقة الواسطة في مديرية منعر بعمق (230) متر بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، و البئر الثانية في منطقة حيات بمديرية منعر بعمق (200) متر بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبئر منطقة فوري - هروت - ضبوت بمديرية الغيضة بعمق (120) متر بتمويل من السلطة المحلية مشيرا إلى أنه تم الضخ التجريبي لمدة 24 ساعة وبطاقة إنتاجية عالية جدا .

ونوه بن محيسن بأن هذه الآبار الجديدة تأتي كثمرة للاهتمام والدعم الذي يقدمه محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت والأشقاء في التحالف العربي، وسيستفيد منها آلاف الأهالي في تلك المناطق من حيث توفير مياه الشرب والتخفيف من معاناتهم .

وقدم بن محيسن شكره للأشقاء في البرنامج السعودي للتنمية والإعمار على دعمهم لمشاريع مياه الريف وجهودهم الملموسة لخدمة المهرة خاصة في مجال المياه، مثمناً الدعم اللامحدود الذي يقدمه المحافظ الشيخ راجح باكريت لتسيير عمل الهيئة وتنفيذ كثير من مشاريع المياه لتوفيرها للأهالي خاصة سكان المناطق الريفية، مؤكداً على دقة العمل والتنفيذ للمشاريع.