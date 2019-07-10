بالصور.. قناة المهرة تسلم جائزة مسابقة برنامج رمضاني سيارة "هونداي" 2019

سلّم مدير عام قناة المهرة الفضائية، الأستاذ محمد سعيد كلشات، اليوم، جائزة مسابقة البرنامج الرمضاني "أرقام وريالات" سيارة هونداي 2019م للاخت الفائزة بالمسابقة. ووفق متابعة "الخليج 365"، جرت مراسيم تسليم الجائزة لسعيدة الحظ الفائزة هناء صالح أحمد، بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، وسط حضور من أهلها وذويها. وعبرت الأخت هناء عن سعادتها وفرحتها الكبيرة باستلام الجائزة، شاكرة محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت على جهوده في خدمة محافظة المهرة. وأشادت الفائزة بالسيارة بمصداقية ومهنية قناة المهرة الفضائية وبجودة برامجها والجهود التي يبذلها طاقم العمل.

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